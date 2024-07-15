Месси получил травму в финале Копа, на скамейке запасных он начал рыдать

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси в финальном матче Копа Америка 2024 года получил травму, из-за которой не смог продолжить поединок.

Месси оступился в борьбе с Луисом Диасом и обрушился на газон, а вот встать было уже большой проблемой.

Покидая поле Лео еще держался, но уже на скамье запасных дал волю эмоциям и начал рыдать, ведь, возможно, это был его последний матч за сборную.

На 90-ю минуту матча счет не был открыт. На ISPORT можно узнать результаты всех предыдущих матчей Копа Америка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!