Месси получил травму в финале Копа, на скамейке запасных он начал рыдать
Лидер аргентинской сборной не продлил матч.
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси в финальном матче Копа Америка 2024 года получил травму, из-за которой не смог продолжить поединок.
Месси оступился в борьбе с Луисом Диасом и обрушился на газон, а вот встать было уже большой проблемой.
Покидая поле Лео еще держался, но уже на скамье запасных дал волю эмоциям и начал рыдать, ведь, возможно, это был его последний матч за сборную.
На 90-ю минуту матча счет не был открыт. На ISPORT можно узнать результаты всех предыдущих матчей Копа Америка.
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