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Копа Америка-2024: расписание и результаты матчей

ISPORT.ua представляет календарь и результаты всех матчей Копа Америка 2024 года.
Сегодня, 17:30
Копа Америка-2024: расписание и результаты матчей / Getty Images
Копа Америка-2024: расписание и результаты матчей / Getty Images

С 20 июня по 14 июля 2024 года в США состоится 48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу.

Матчи Копа Америка-2024 будут сыграны на 14 стадионах в 14 городах, а финал турнира пройдет на Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс, штат Флорида.

Действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая выиграла предыдущий турнир в 2021 году.

В Копа Америка-2024 примут участие 16 национальных сборных: десять представителей от КОНМЕБОЛ и шесть от КОНКАКАФ. На групповом этапе команды будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Сборные, занявшие первые и вторые места в квартетах, выйдут в четвертьфинал.

Состав участников Копа Америка-2024:

  • Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада
  • Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка
  • Группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия
  • Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика

Расписание и результаты матчей Копа Америка-2024

Групповой этап

1-й тур

21 июня

  • 03:00 Аргентина - Канада

22 июня

  • 03:00 Перу - Чили

23 июня

  • 01:00 Эквадор - Венесуэла
  • 04:00 Мексика - Ямайка

24 июня

  • 01:00 США - Боливия
  • 04:00 Уругвай - Панама

25 июня

  • 01:00 Колумбия - Парагвай
  • 04:00 Бразилия - Коста-Рика

2-й тур

26 июня

  • 01:00 Перу - Канада
  • 04:00 Чили - Аргентина

27 июня

  • 01:00 Эквадор - Ямайка
  • 04:00 Венесуэла - Мексика

28 июня

  • 01:00 Панама - США
  • 04:00 Уругвай - Боливия

29 июня

  • 01:00 Колумбия - Коста-Рика
  • 04:00 Парагвай - Бразилия

3-й тур

30 июня

  • 03:00 Аргентина - Перу
  • 03:00 Канада - Чили

1 июля

  • 03:00 Мексика - Эквадор
  • 03:00 Ямайка - Венесуэла

2 июля

  • 04:00 Боливия - Панама
  • 04:00 США - Уругвай

3 июля

  • 04:00 Бразилия - Колумбия
  • 04:00 Коста-Рика - Парагвай

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