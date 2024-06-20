Копа Америка-2024: расписание и результаты матчей

ISPORT.ua представляет календарь и результаты всех матчей Копа Америка 2024 года.

С 20 июня по 14 июля 2024 года в США состоится 48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу.

Матчи Копа Америка-2024 будут сыграны на 14 стадионах в 14 городах, а финал турнира пройдет на Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс, штат Флорида.

Действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая выиграла предыдущий турнир в 2021 году.

В Копа Америка-2024 примут участие 16 национальных сборных: десять представителей от КОНМЕБОЛ и шесть от КОНКАКАФ. На групповом этапе команды будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Сборные, занявшие первые и вторые места в квартетах, выйдут в четвертьфинал.

Состав участников Копа Америка-2024:

Группа А : Аргентина, Перу, Чили, Канада

: Аргентина, Перу, Чили, Канада Группа B : Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка Группа С : США, Уругвай, Панама, Боливия

: США, Уругвай, Панама, Боливия Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика

Расписание и результаты матчей Копа Америка-2024

Групповой этап

1-й тур

21 июня

03:00 Аргентина - Канада

22 июня

03:00 Перу - Чили

23 июня

01:00 Эквадор - Венесуэла

04:00 Мексика - Ямайка

24 июня

01:00 США - Боливия

04:00 Уругвай - Панама

25 июня

01:00 Колумбия - Парагвай

04:00 Бразилия - Коста-Рика

2-й тур

26 июня

01:00 Перу - Канада

04:00 Чили - Аргентина

27 июня

01:00 Эквадор - Ямайка

04:00 Венесуэла - Мексика

28 июня

01:00 Панама - США

04:00 Уругвай - Боливия

29 июня

01:00 Колумбия - Коста-Рика

04:00 Парагвай - Бразилия

3-й тур

30 июня

03:00 Аргентина - Перу

03:00 Канада - Чили

1 июля

03:00 Мексика - Эквадор

03:00 Ямайка - Венесуэла

2 июля

04:00 Боливия - Панама

04:00 США - Уругвай

3 июля

04:00 Бразилия - Колумбия

04:00 Коста-Рика - Парагвай

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