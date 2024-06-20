Копа Америка-2024: расписание и результаты матчей
С 20 июня по 14 июля 2024 года в США состоится 48-й розыгрыш Кубка Америки по футболу.
Матчи Копа Америка-2024 будут сыграны на 14 стадионах в 14 городах, а финал турнира пройдет на Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс, штат Флорида.
Действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая выиграла предыдущий турнир в 2021 году.
В Копа Америка-2024 примут участие 16 национальных сборных: десять представителей от КОНМЕБОЛ и шесть от КОНКАКАФ. На групповом этапе команды будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Сборные, занявшие первые и вторые места в квартетах, выйдут в четвертьфинал.
Состав участников Копа Америка-2024:
- Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада
- Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка
- Группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия
- Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика
Расписание и результаты матчей Копа Америка-2024
Групповой этап
1-й тур
21 июня
- 03:00 Аргентина - Канада
22 июня
- 03:00 Перу - Чили
23 июня
- 01:00 Эквадор - Венесуэла
- 04:00 Мексика - Ямайка
24 июня
- 01:00 США - Боливия
- 04:00 Уругвай - Панама
25 июня
- 01:00 Колумбия - Парагвай
- 04:00 Бразилия - Коста-Рика
2-й тур
26 июня
- 01:00 Перу - Канада
- 04:00 Чили - Аргентина
27 июня
- 01:00 Эквадор - Ямайка
- 04:00 Венесуэла - Мексика
28 июня
- 01:00 Панама - США
- 04:00 Уругвай - Боливия
29 июня
- 01:00 Колумбия - Коста-Рика
- 04:00 Парагвай - Бразилия
3-й тур
30 июня
- 03:00 Аргентина - Перу
- 03:00 Канада - Чили
1 июля
- 03:00 Мексика - Эквадор
- 03:00 Ямайка - Венесуэла
2 июля
- 04:00 Боливия - Панама
- 04:00 США - Уругвай
3 июля
- 04:00 Бразилия - Колумбия
- 04:00 Коста-Рика - Парагвай
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