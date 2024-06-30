Аргентина - Перу 2:0: обзор матча и результат игры 30.06.2024

"Альбиселесте" без Месси уверенно разобрались с Перу в заключительном поединке в квартете.

В ночь на 30 июня сборные Аргентины и Перу встречались в матче третьего тура группового раунда Копа Америка-2024.

"Альбиселесте", ранее обеспечившие себе выход в плей-офф, закрепили свой успех, одержав победу со счетом 2:0.

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Аргентинцы вышли вперед после перерыва, когда Лаутаро Мартинес успешно перебросил вратаря, а на 72-й минуте могли удваивать преимущество, но Леандро Паредес не реализовал пенальти. Тем не менее под конец встречи Лаутаро оформил дубль, установив окончательный результат.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси это поединок пропустил из-за повреждения, оставшись на скамейке запасных.

В другом матче группы Канада и Чили сыграли вничью 0:0, и североамериканская команда с четырьмя очками со второго места в группе вышла в четвертьфинал.

Статистика матча группового этапа Копа Америка-2024 Аргентина - Перу

Аргентина - Перу 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

На 72-й минуте Паредес не реализовал пенальти.

Ожидаемые голы (xG): 2.29 - 0.29

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 6 - 3

Фолы: 11 - 20

Атаки: 105 - 82

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.

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