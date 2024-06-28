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Месси пропустит следующий матч Копа Америка из-за травмы

Аргентинец хочет лучше подготовиться к плей-офф.
Сегодня, 11:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Лионель Месси не примет участия в матче Аргентины против Перу на групповом этапе Кубка Америки.

Как сообщил журналист Гастон Эдуль, 37-летний игрок проходит медицинское обследование из-за мышечного повреждения, полученного в игре с Чили (1:0).

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Ожидается, что он пропустит матч с Перу, чтобы лучше подготовиться к четвертьфиналу.

Напомним, "небесно-голубые" сыграют третий матч в своей группе в рамках Копа Америка в ночь на 30 июня. Аргентина уже обеспечила себе место в четвертьфинале.

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