WhoScored поздравил Месси с днем рождения, напомнив о невероятном достижении игрока

Happy 37th birthday to Lionel Messi! 🎁 A reminder of the most 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝟭𝟬 ratings recorded since we started collecting data in 2009/10: ◉ 119 - Lionel Messi ◎ 38 - Cristiano Ronaldo ◎ 33 - Neymar Mind the gap. 🤯 pic.twitter.com/BJPzkhnnsp

