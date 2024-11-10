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Интер Майами с Месси сенсационно вылетел из первого раунда плей-офф МЛС

Главный фаворит турнира проиграл серию девятой команде конференции, которой пришлось пройти через плей-ин.
Сегодня, 09:59
Интер Майами проиграл Атланте Юнайтед / Getty Images
Интер Майами проиграл Атланте Юнайтед / Getty Images

В ночь на воскресенье, 10 ноября, состоялся решающий третий матч серии 1/8 финала плей-офф МЛС между Интер Майами и Атлантой Юнайтед, в котором хозяева поля сенсационно потерпели поражение и покинули розыгрыш турнира.

Подопечные Херардо Мартино, уверенно ставшие победителями Восточной конференции, уступили со счетом 2:3 девятой команде, которой для участия в этой серии пришлось проходить в плей-ин Монреаль.

Источник: Getty Images

Интер Майами повел в матче на 17-й минуте благодаря результативному удару Матиаса Рохаса, но Атланта Юнайтед быстро ответила дублем Джамала Тьяре. Еще до перерыва флоридская команда сумела сравнять счет, но гол Диего Гомеса был отменен из-за офсайда после консультации с VAR.

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Все же во второй половине встречи Лионель Месси на 65-й минуте выровнял положение в поединке, но вскоре Бартош Слиш снова вывел гостей вперед и установил, как оказалось, окончательный результат.

Источник: Getty Images

Как итог, Атланта Юнайтед одержала победу в серии со счетом 2:1, выбив из борьбы главного фаворита турнира.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов отсутствовал в заявке на матч из-за повреждения.

Статистика матча Интер Майами - Атланта Юнайтед 1/8 финала плей-офф МЛС

Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:3 (первый матч - 2:1, второй матч - 1:2)

Голы: Рохас, 19, Месси, 65 - Тьяре, 19, 21, Слиш, 76

Ожидаемые голы (xG): 3.02 - 1.52
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 25 - 9
Удары в створ: 10 - 4
Угловые: 8 - 4
Фолы: 6 - 11

Ранее главный тренер Интер Майами опроверг переход Неймара.

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