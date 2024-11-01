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Главный тренер Интер Майами опроверг переход Неймара

Покупка бразильца никак не связана с его возможным трансфером.
Сегодня, 21:20
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино заявил, что клуб не планирует подписывать Неймара.

Напомним, ранее стало известно, что бразилец купил участок во Флориде, чем подстегнул слухи о своем скором воссоединении с Месси и Суаресом.

Однако Мартино заявил, что клуб не планировал подписывать бразильца хотя бы потому, что финансовые правила МЛС не позволят такой трансфер. Он просто купил дом во Флориде, это ничего не значит.

"С Месси и ребятами, которые уже здесь, возможно все. Но я не могу представить, как это можно реализовать, если лига не сделает зарплатные правила более гибкими. Когда это пишут или говорят в СМИ, это не имеет последствий, но как это можно осуществить?

А реальность такова, что в МЛС строгие правила, которые нельзя нарушать, если только лига не решит их изменить. Каждый, кто купил здесь дом, приехал играть? Ха! Нельзя так просто говорить о том, может ли игрок перейти или нет. Мне кажется, когда мы говорим об этом, необходима другая основа. Нельзя говорить или упоминать игрока только потому, что он купил дом здесь или его подруга из Форт-Лодердейла. Это бессмыслица, нужно говорить о конкретных вещах.

Сначала нужно проанализировать, что предлагает лига, и действительно ли это возможно. Исходя из этого, сегодня это невозможно, так что в этом разговоре нет дальнейшего смысла", - приводит слова специалиста ESPN.

Ранее также Гвардиола рассказал, почему не вернется в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар интер майами

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