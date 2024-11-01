iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола рассказал, почему он никогда не вернется в Барселону

Наставник Манчестер Сити не хочет вновь становится участником сражений, которые проходят внутри каталонского клуба.
Сегодня, 20:57
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Будучи воспитанником Барселоны, Пеп Гвардиола возглавлял свою родную команду на протяжении четырех лет.

Несмотря на тесные связи с каталонским клубом 53-летний специалист заявил, что он не вернется в Барселону.

"С моей точки зрения, Барсе не стоит менять свою модель. Со стороны все видят ее какой-то другой. От этого клуба исходит харизма и особый аромат. Что может быть лучшей похвалой?", - приводит слова Пепа Goal.

"Так было всегда, и так будет всегда. Это случалось с каждым из нас. Здесь "стреляют" отовсюду и каждый день. Но больнее всего ранят те, кто находится внутри клуба. Внутри Барсы каждый день происходит множество маленьких войн".

Источник: Getty Images

Читай также: Гвардиола - о Золотом мяче: Роналду был монстром, но Месси - отец монстра

"В конце концов, вы приходите к выводу, что единственное, что имеет значение - это убедить игроков в своей идее и в том, что вы считаете нужным сделать. Что касается остального, то лучше не вступать в эту игру, чтобы позаботиться о своем здоровье".

"Опасность ежедневной усталости, которая возникает при попытке управлять обстановкой в Барсе. Тебя постоянно презирают за то, что ты делаешь, и в итоге это сказывается на твоем здоровье".

Напомним, что контракт Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити завершится следующим летом. И пока что неизвестно, что собирается делать испанец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Барселона снова испытывает сложности с регистрацией игроков Барселона снова испытывает сложности с регистрацией игроков
Барселона всерьез планирует трансфер звезды Милана летом Барселона всерьез планирует трансфер звезды Милана летом
Барселона пытается приобрести основного вратаря клуба, который интересуется Луниным Барселона пытается приобрести основного вратаря клуба, который интересуется Луниным
Барселона продлит контракт с одним из талантов клуба Барселона продлит контракт с одним из талантов клуба
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:26
"Ваша поддержка помогла мне чувствовать себя как дома": тен Хаг обратился к фанатам МЮ
Европа22:22
Один из лидеров Боруссии хочет покинуть клуб
Бокс22:03
Скандальная олимпийская чемпионка попала на обложку Vogue
НБА22:00
Томпсон - второй "самый быстрый" игрок, забросивший 2500 трехочковых
Формула 121:40
Гран-при Бразилии: Пиастри выиграл поул спринта, Норрис и Леклер - в тройке
Европа21:29
"Мы потеряли идентичность": экс-игрок МЮ указал на первостепенную задачу Аморима в новом клубе
Другие страны21:20
Главный тренер Интер Майами опроверг переход Неймара
Европа20:57
Гвардиола рассказал, почему он никогда не вернется в Барселону
Формула 120:22
Монтойя: Норрису нужно вынести Ферстаппена
Украина20:11
Суперлига: Киев-Баскет второй раз за два дня обыграл Говерлу, Кривбасс вырвал победу над Черкасскими Мавпами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK