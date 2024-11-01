Гвардиола рассказал, почему он никогда не вернется в Барселону

Будучи воспитанником Барселоны, Пеп Гвардиола возглавлял свою родную команду на протяжении четырех лет.

Несмотря на тесные связи с каталонским клубом 53-летний специалист заявил, что он не вернется в Барселону.

"С моей точки зрения, Барсе не стоит менять свою модель. Со стороны все видят ее какой-то другой. От этого клуба исходит харизма и особый аромат. Что может быть лучшей похвалой?", - приводит слова Пепа Goal.

"Так было всегда, и так будет всегда. Это случалось с каждым из нас. Здесь "стреляют" отовсюду и каждый день. Но больнее всего ранят те, кто находится внутри клуба. Внутри Барсы каждый день происходит множество маленьких войн".

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"В конце концов, вы приходите к выводу, что единственное, что имеет значение - это убедить игроков в своей идее и в том, что вы считаете нужным сделать. Что касается остального, то лучше не вступать в эту игру, чтобы позаботиться о своем здоровье".

"Опасность ежедневной усталости, которая возникает при попытке управлять обстановкой в Барсе. Тебя постоянно презирают за то, что ты делаешь, и в итоге это сказывается на твоем здоровье".

Напомним, что контракт Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити завершится следующим летом. И пока что неизвестно, что собирается делать испанец.

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