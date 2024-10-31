iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - о Золотом мяче: Роналду был монстром, но Месси - отец монстра

Испанец оригинальным способом описал 15-летнее противостояние португальца и аргентинца.
Сегодня, 12:57
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Getty Images
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Getty Images

Несколькими днями ранее хавбек Манчестер Сити Родри стал обладателем Золотого мяча-2024.

Обсуждая победу своего подопечного, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола вспомнил, какие игроки не смогли выиграть главную индивидуальную награду в футболе из-за Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

При этом испанский специалист дал понять, кого в этом вечном противостоянии он считает победителем.

"Хави и Иньеста не смогли победить, потому что там был монстр. И Месси, никто не мог его победить. Только Криштиану. Криштиану был монстром, а отец монстра — Месси", - цитирует тренера Goal.

"И оба сделали что-то невероятное за последние 15 или 20 лет. И, возможно, в тот момент Хави и Иньеста тоже заслуживали Золотой мяч. Так что я думаю, что Родри получил то, что заслужил испанский футбол во всем мире".

Читай также: Гвардиола: Манчестер Сити готов принять тен Хага, если он захочет нас навестить

Напомним, что, начиная с 2008 года, лишь дважды Золотой мяч присуждался не Месси и Роналду: в 2018 году его получил Лука Модрич, а в 2022 - Карим Бензема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси Криштиану Роналду Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола: Манчестер Сити готов принять тен Хага, если он захочет нас навестить Гвардиола: Манчестер Сити готов принять тен Хага, если он захочет нас навестить
Гвардиола - о поражении от Тоттенхэма: Игроки из нашей академии показали невероятную игру Гвардиола - о поражении от Тоттенхэма: Игроки из нашей академии показали невероятную игру
Тебас - о Золотом мяче: Реал преувеличивает, строя из себя жерту - в этом нет необходимости Тебас - о Золотом мяче: Реал преувеличивает, строя из себя жерту - в этом нет необходимости
"Нам будет сложно": Гвардиола не знает, когда Де Брюйне вернется на поле "Нам будет сложно": Гвардиола не знает, когда Де Брюйне вернется на поле
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:53
АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября
Европа16:15
Барселона пытается приобрести основного вратаря клуба, который интересуется Луниным
Европа15:43
Клопп высказался о знаменитом фоле Рамоса на Салахе в подкасте экс-игрока Реала
Европа15:21
Барселона продлит контракт с одним из талантов клуба
Европа14:58
"Здесь я счастлив": Мусиала подтвердил переговоры с Баварией о новом контракте
Европа14:53
Молодежная сборная Украины проведет спарринги с двумя топовыми соперниками
НБА14:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Сиакама возглавил рейтинг
Формула 114:25
Гран-при Бразилии: Интерлагос закроет серию тройного этапа
Европа14:14
Реал предложит Анчелотти роль в руководстве по окончании этого сезона
Европа13:56
Ювентус готов "спасти" форварда ПСЖ из кошмара имени Луиса Энрике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK