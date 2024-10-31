Гвардиола - о Золотом мяче: Роналду был монстром, но Месси - отец монстра

Несколькими днями ранее хавбек Манчестер Сити Родри стал обладателем Золотого мяча-2024.

Обсуждая победу своего подопечного, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола вспомнил, какие игроки не смогли выиграть главную индивидуальную награду в футболе из-за Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

При этом испанский специалист дал понять, кого в этом вечном противостоянии он считает победителем.

"Хави и Иньеста не смогли победить, потому что там был монстр. И Месси, никто не мог его победить. Только Криштиану. Криштиану был монстром, а отец монстра — Месси", - цитирует тренера Goal.

"И оба сделали что-то невероятное за последние 15 или 20 лет. И, возможно, в тот момент Хави и Иньеста тоже заслуживали Золотой мяч. Так что я думаю, что Родри получил то, что заслужил испанский футбол во всем мире".

Pep Guardiola says Lionel Messi fathered Cristiano Ronaldo 😳 pic.twitter.com/BrcYMVUMV8 — GOAL (@goal) October 31, 2024

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Напомним, что, начиная с 2008 года, лишь дважды Золотой мяч присуждался не Месси и Роналду: в 2018 году его получил Лука Модрич, а в 2022 - Карим Бензема.

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