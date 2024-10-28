Родри - обладатель Золотого мяча-2024
В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле во время торжественной церемонии Золотого мяча-2024 определялся лучших игрок прошедшего сезона.
В финальной четверке претендентов на награду оказались три представителя Реала, а именно Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор. Компанию им составил хавбек Манчестер Сити Родри.
По итогам голосования обладателем Золотого мяча-2024 стал Родри, ставший чемпионом Англии и чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.
RODRI IS THE 2024 MEN'S BALLON D'OR! #ballondor @ManCity @ChampionsLeague pic.twitter.com/heWvSQsOxn— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Интересно, что еще до начала церемонии появилась информация, что все представители Реала решили ее бойкотировать.
Это произошло из-за того, что им стало известно, что главный претендент на награду в лице Винисиуса не победит.
Стоит отметить, что именно мадридский Реал был признан лучшим клубом года. Несмотря на победу в номинации, награду никто не забрал.
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