Родри - обладатель Золотого мяча-2024

Интрига сохранялась до самого момента объявления имени победителя.

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле во время торжественной церемонии Золотого мяча-2024 определялся лучших игрок прошедшего сезона.

В финальной четверке претендентов на награду оказались три представителя Реала, а именно Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор. Компанию им составил хавбек Манчестер Сити Родри.

По итогам голосования обладателем Золотого мяча-2024 стал Родри, ставший чемпионом Англии и чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Интересно, что еще до начала церемонии появилась информация, что все представители Реала решили ее бойкотировать.

Это произошло из-за того, что им стало известно, что главный претендент на награду в лице Винисиуса не победит.

Стоит отметить, что именно мадридский Реал был признан лучшим клубом года. Несмотря на победу в номинации, награду никто не забрал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!