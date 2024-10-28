iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Родри - обладатель Золотого мяча-2024

Интрига сохранялась до самого момента объявления имени победителя.
Вчера, 23:44
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле во время торжественной церемонии Золотого мяча-2024 определялся лучших игрок прошедшего сезона.

В финальной четверке претендентов на награду оказались три представителя Реала, а именно Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор. Компанию им составил хавбек Манчестер Сити Родри.

По итогам голосования обладателем Золотого мяча-2024 стал Родри, ставший чемпионом Англии и чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Интересно, что еще до начала церемонии появилась информация, что все представители Реала решили ее бойкотировать.

Это произошло из-за того, что им стало известно, что главный претендент на награду в лице Винисиуса не победит.

Стоит отметить, что именно мадридский Реал был признан лучшим клубом года. Несмотря на победу в номинации, награду никто не забрал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Золотой Мяч-2024

Статьи по теме

"Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024 "Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024
№1: Лунин поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч №1: Лунин поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч
Гран-при Бразилии: Интерлагос закроет серию тройного этапа Гран-при Бразилии: Интерлагос закроет серию тройного этапа
Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 101:00
Гран-при Бразилии: Интерлагос закроет серию тройного этапа
Европа00:50
"Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024
Европа00:30
№1: Лунин поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч
Европа00:09
Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча
Вчера, 23:47
Европа23:47
Родри - лучший футболист года: церемония вручения Золотого мяча-2024
Европа23:44
Родри - обладатель Золотого мяча-2024
Европа23:16
Анчелотти - лучший тренер 2024 года по версии France Football
НБА22:58
Пронесло: Карри избежал серьезного повреждения голеностопа
Европа22:51
Эмилиано Мартинес выиграл трофей имени Льва Яшина, Лунин в тройке лучших
Европа22:32
Мбаппе и Кейн обладатели приза Герда Мюллера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK