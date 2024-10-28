Реал - лучший мужской клуб года по версии France Football
В театре Шатле в Париже в рамках церемонии вручения Золотого мяча-2024 отмечаются лучшие игроки и клубы.
В номинации "Лучший клуб года" победил мадридский Реал. По итогам сезона-2023/24 команда Андрей Лунина стала чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Испании.
Real Madrid is the Men Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0
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Но ни один представитель Реала не вышел на сцену, чтобы забрать награду. Это произошло после того, как мадридский клуб решил бойкотировать церемонию Золотого мяча.
Организаторы и ведущие церемонии не смутились и сразу же перешли к следующей части вечера, не ожидая, что кто-то появится.
Напомним, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция, которая позволит следить за событиями церемонии вручения Золотого мяча-2024.
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