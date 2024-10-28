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Реал - лучший мужской клуб года по версии France Football

За наградой по определенным причинам никто на сцену не вышел.
Вчера, 22:24
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В театре Шатле в Париже в рамках церемонии вручения Золотого мяча-2024 отмечаются лучшие игроки и клубы.

В номинации "Лучший клуб года" победил мадридский Реал. По итогам сезона-2023/24 команда Андрей Лунина стала чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Испании.

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Но ни один представитель Реала не вышел на сцену, чтобы забрать награду. Это произошло после того, как мадридский клуб решил бойкотировать церемонию Золотого мяча.

Организаторы и ведущие церемонии не смутились и сразу же перешли к следующей части вечера, не ожидая, что кто-то появится.

Напомним, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция, которая позволит следить за событиями церемонии вручения Золотого мяча-2024.

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