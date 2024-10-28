Ямаль - владелец Трофея Копа-2024
В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 года.
Помимо главной индивидуальной награды в футболе, в этот вечер будут выданы и другие награды.
Одной из них станет Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).
Именно эта награда вручалась первой. И победителем в голосовании за этот трофей оказался вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.
LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ
Помимо 17-летнего испанца на эту награду претендовали:
- Пау Кубарси (Барселона, Испания)
- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед, Аргентина)
- Арда Гюлер (Реал Мадрид, Турция)
- Карим Конате (РБ Зальцбург, Кот-д'Ивуар)
- Кобби Мэйну (Манчестер Юнайтед, Англия)
- Жоау Невеш (Бенфика/ПСЖ, Португалия)
- Савиньо (Жирона/Манчестер Сити, Бразилия)
- Матис Тель (Бавария, Франция)
- Варрен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)
Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
1️⃣ Yamal Lamine
2️⃣ Güler Arda
3️⃣ Mainoo Kobbie
4️⃣ Savinho
5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m
Напомним, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция, благодаря которой можно следить за церемонией вручения всех наград.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!