Ямаль - владелец Трофея Копа-2024

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 года.

Помимо главной индивидуальной награды в футболе, в этот вечер будут выданы и другие награды.

Одной из них станет Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).

Именно эта награда вручалась первой. И победителем в голосовании за этот трофей оказался вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Помимо 17-летнего испанца на эту награду претендовали:

Пау Кубарси (Барселона, Испания)

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед, Аргентина)

Арда Гюлер (Реал Мадрид, Турция)

Карим Конате (РБ Зальцбург, Кот-д'Ивуар)

Кобби Мэйну (Манчестер Юнайтед, Англия)

Жоау Невеш (Бенфика/ПСЖ, Португалия)

Савиньо (Жирона/Манчестер Сити, Бразилия)

Матис Тель (Бавария, Франция)

Варрен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Напомним, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция, благодаря которой можно следить за церемонией вручения всех наград.

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