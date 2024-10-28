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Ямаль - владелец Трофея Копа-2024

Юная звезда Барселоны была признана лучшим молодым игроком.
Сегодня, 22:02
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 года.

Помимо главной индивидуальной награды в футболе, в этот вечер будут выданы и другие награды.

Одной из них станет Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).

Именно эта награда вручалась первой. И победителем в голосовании за этот трофей оказался вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

Помимо 17-летнего испанца на эту награду претендовали:

  • Пау Кубарси (Барселона, Испания)
  • Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед, Аргентина)
  • Арда Гюлер (Реал Мадрид, Турция)
  • Карим Конате (РБ Зальцбург, Кот-д'Ивуар)
  • Кобби Мэйну (Манчестер Юнайтед, Англия)
  • Жоау Невеш (Бенфика/ПСЖ, Португалия)
  • Савиньо (Жирона/Манчестер Сити, Бразилия)
  • Матис Тель (Бавария, Франция)
  • Варрен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)

Напомним, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция, благодаря которой можно следить за церемонией вручения всех наград.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Золотой Мяч-2024

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