Ямаль - владелец Трофея Копа-2024

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY! The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona ! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ

