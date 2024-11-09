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Роналдо – единственный, кто не назвал Ямала лучшим молодым игроком мира, Шевченко и Блохин отметили Савио

Появились результаты голосования за "Трофей Копа".
Сегодня, 12:33
Ранее Роналдо вручал
Ранее Роналдо вручал "Трофей Копа" / Getty Images

Во время церемонии вручения Золотого мяча также своего обладателя нашла и награда Лучшему молодому футболисту мира. Это "Трофей Копа" безальтернативно выиграл Ламин Ямал из Барселоны.

Интересно, что Ямал набрал 113 из максимально возможных 115 голосов респондентов, а все из-за легендарного нападающего Барселоны, Интера и мадридского Реала Роналдо Назарио.

Членами жюри здесь выступали 23 футболиста, которые в свое время выигрывали Золотой мяч. Роналдо оказался единственным, кто поставил во главу угла не Ямала, он выбрал своего соотечественника Савио, который прошлый сезон провел в Жироне.

Общие результаты:

1. Ламине Ямал (Испания, Барселона) – 113 очков.

2. Арда Гюллер (Турция, Реал Мадрид) – 26 очков.

3. Кобби Майну (Англия, Манчестер Юнайтед) – 20 очков.

4. Савиньо (Бразилия, Жирона) – 19 очков.

5. Пау Кубарси (Испания, Барселона) – 8 очков.

6. Алехандро Гарначо (Аргентина, Манчестер Юнайтед) – 6 очков.

6. Жоао Невеш (Португалия, Бенфика Лиссабон) – 6 очков.

8. Карим Конате (Кот-д'Ивуар, РБ Зальцбург) – 3 очка.

8. Матис Тель (Франция, Бавария Мюнхен) – 3 очка.

8. Уоррен Заир-Эмери (Франция, ПСЖ) – 3 очка.

Членами жюри также были и все три украинских обладателя Золотого мяча – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. Все они во главу угла поставили Ямала, но также в ТОП-3 поместили и Савио.

Также стало известно, что украинский вратарь Андрей Лунин во время голосования за приз лучшему голкиперу года получил 13 первых мест, тогда как форвард Артем Довбик вообщеостался без очков на голосовании Золотого мяча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч

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