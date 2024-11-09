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Лунина 13 раз поставили на первое место в голосовании "Вратарь года"

Голкипера мадридского Реала отметили представители любопытных стран.
Сегодня, 12:08
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала стал третьим в голосовании за лучшего голкипера мира во время церемонии вручения Золотого мяча.

Стало известно, сколько именно очков во время голосования получил Андрей. По информации L'Equipe, Лунин получил 112 очков, в то время как победитель Эмилиано Мартинес – 276.

Голосовали 99 журналистов, выбиравших тройку лучших по своему мнению. Среди них сразу 13 разместили Лунина на первую строчку своего топа.

Это были представители следующих стран:

  • Ангола
  • Бенин
  • Южная Корея
  • Египет
  • Гвинея
  • Экваториальная Гвинея
  • Венгрия
  • Южная Македония
  • Марокко
  • Намибия
  • ДР Конго
  • Сальвадор
  • Уругвай

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Следует отметить, что украинский журналист не разместил Лунина в ТОП-3, выбрав Мартинеса, Яна Зоммера и Гиорги Мамардашвили. В общей сложности Лунин попал в топ-3 сразу 36 членов жюри.

Общий рейтинг голосования:

  1. Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), 276 очков.
  2. Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао), 213 очков.
  3. Андрей Лунин (Украина, Реал) – 112 очков.
  4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ), 58 очков.
  5. Майк Меньян (Франция, Милан), 56 очков.
  6. Ян Зоммер (Швейцария, Интер Милан), 51 очко.
  7. Георгий Мамардачвили (Грузия, Валенсия), 50 очков.
  8. Диого Кошта (Португалия, Порту), 28 очков.
  9. Ронвен Уильямс (ЮАР, Мамелоди Сандаунз), 27 очков.
  10. Грегор Кобель (Швейцария, Боруссия Дортмунд), 20 очков.

Ранее ISPORT рассказывал, что Артем Довбик во время голосования Золотого мяча не получил ни одного балла.

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