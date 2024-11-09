Лунина 13 раз поставили на первое место в голосовании "Вратарь года"
Вратарь сборной Украины и мадридского Реала стал третьим в голосовании за лучшего голкипера мира во время церемонии вручения Золотого мяча.
Стало известно, сколько именно очков во время голосования получил Андрей. По информации L'Equipe, Лунин получил 112 очков, в то время как победитель Эмилиано Мартинес – 276.
Голосовали 99 журналистов, выбиравших тройку лучших по своему мнению. Среди них сразу 13 разместили Лунина на первую строчку своего топа.
Это были представители следующих стран:
- Ангола
- Бенин
- Южная Корея
- Египет
- Гвинея
- Экваториальная Гвинея
- Венгрия
- Южная Македония
- Марокко
- Намибия
- ДР Конго
- Сальвадор
- Уругвай
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Следует отметить, что украинский журналист не разместил Лунина в ТОП-3, выбрав Мартинеса, Яна Зоммера и Гиорги Мамардашвили. В общей сложности Лунин попал в топ-3 сразу 36 членов жюри.
Общий рейтинг голосования:
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), 276 очков.
- Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао), 213 очков.
- Андрей Лунин (Украина, Реал) – 112 очков.
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ), 58 очков.
- Майк Меньян (Франция, Милан), 56 очков.
- Ян Зоммер (Швейцария, Интер Милан), 51 очко.
- Георгий Мамардачвили (Грузия, Валенсия), 50 очков.
- Диого Кошта (Португалия, Порту), 28 очков.
- Ронвен Уильямс (ЮАР, Мамелоди Сандаунз), 27 очков.
- Грегор Кобель (Швейцария, Боруссия Дортмунд), 20 очков.
Ранее ISPORT рассказывал, что Артем Довбик во время голосования Золотого мяча не получил ни одного балла.
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