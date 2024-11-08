Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024

Украинский форвард остался с нулем в конце списка из 30 претендентов.

В пятницу, 8 ноября, были опубликованы официальные результаты голосования за Золотой мяч-2024, обладателем которого стал полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

В этом году в список из 30 кандидатов на приз от журнала France Football был включен нападающий сборной Украины Артем Довбик. Для игрока это было выдающееся достижение, поскольку впервые с 2006 года, со времен обладателя Золотого мяча-2004 Андрея Шевченко, в число претендентов на саму престижную индивидуальную награду попал украинский футболист.

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Тем не менее лучший бомбардир Ла Лиги в составе Жироны не получил ни одного балла в голосовании. Украинский нападающий занял 29-е место.

Впрочем, та же участь постигла и финалиста Лиги чемпионов в составе Боруссии Дортмунд, а ныне одноклубника Довбика в Роме немца Матса Хуммельса, сообщает L'Équipe.

Ранее Довбик оценил свое участие в церемонии Золотого мяча-2024.

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