Довбик оценил свое участие в церемонии Золотого мяча-2024

Украинец попал в тридцатку лучших футболистов прошлого года.

В понедельник, 28 октября, в Париже (Франция) прошла церемония вручения Золотого мяча-2024.

На мероприятии был украинский нападающий Ромы Артем Довбик.

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Форвард занял в рейтинге итоговое 29 место. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.

"Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года", – написал Довбик в Instagram.

В текущем сезоне Довбик провел за Рому 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.

Ранее Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча.

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