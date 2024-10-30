Довбик оценил свое участие в церемонии Золотого мяча-2024
Украинец попал в тридцатку лучших футболистов прошлого года.
В понедельник, 28 октября, в Париже (Франция) прошла церемония вручения Золотого мяча-2024.
На мероприятии был украинский нападающий Ромы Артем Довбик.
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Форвард занял в рейтинге итоговое 29 место. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.
"Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года", – написал Довбик в Instagram.
В текущем сезоне Довбик провел за Рому 12 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.
Ранее Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча.
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