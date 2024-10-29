Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча

Пеп вспомнил, что Эрлинг Холанд был на прошлогоднем мероприятии несмотря на то, что не выиграл награду.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о бойкоте Винисиусом и Реалом церемонии вручения Золотого Мяча-2024.

Испанец вспомнил, что в прошлом году его подопечный Эрлинг Холанд заслужил выиграть награду и приехал на церемонию несмотря на то, что не стал ее обладателем.

"Если бы Винисиус получил Золотой мяч, это было бы более чем заслуженно!

Как в прошлом сезоне с Эрлингом Халандом... и он не выиграл!

Эрлинг был там, он был счастлив, поприветствовал Месси и сказал себе: «хорошо, давай попробуем сделать это в следующем сезоне!", - заявил Гвардиола.

Также Пеп отказался осуждать Реал за их решение.

"Хотят уйти - хорошо, не хотят - ничего страшного. Хотят поздравить - хорошо, не хотят - ничего страшного. Мы здесь не для того, чтобы судить о том, что другие клубы решают, что им делать", - резюмировал специалист.

Напомним, ранее Гвардиола поздравил Родри с получением награды.

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