iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча

Пеп вспомнил, что Эрлинг Холанд был на прошлогоднем мероприятии несмотря на то, что не выиграл награду.
Сегодня, 20:29
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о бойкоте Винисиусом и Реалом церемонии вручения Золотого Мяча-2024.

Испанец вспомнил, что в прошлом году его подопечный Эрлинг Холанд заслужил выиграть награду и приехал на церемонию несмотря на то, что не стал ее обладателем.

"Если бы Винисиус получил Золотой мяч, это было бы более чем заслуженно!

Как в прошлом сезоне с Эрлингом Халандом... и он не выиграл!

Эрлинг был там, он был счастлив, поприветствовал Месси и сказал себе: «хорошо, давай попробуем сделать это в следующем сезоне!", - заявил Гвардиола.

Также Пеп отказался осуждать Реал за их решение.

"Хотят уйти - хорошо, не хотят - ничего страшного. Хотят поздравить - хорошо, не хотят - ничего страшного. Мы здесь не для того, чтобы судить о том, что другие клубы решают, что им делать", - резюмировал специалист.

Напомним, ранее Гвардиола поздравил Родри с получением награды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Винисиус Жуниор

Статьи по теме

"Проиграл только футбол": Игрок сборной Бразилии резко отреагировал на результаты Золотого мяча-2024 "Проиграл только футбол": Игрок сборной Бразилии резко отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
"Ты - гордость Бразилии": как в футболе отреагировали на проигрыш Винисиуса "Ты - гордость Бразилии": как в футболе отреагировали на проигрыш Винисиуса
"Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024 "Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024
№1: Лунин поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч №1: Лунин поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:41
Бывшей звезде Арсенала предложили присоединиться к политической партии
Европа21:11
Байер прошел представителя второй Бундеслиги в Кубке Германии
Европа21:07
Артета - о роли Зинченко: Он много лет доказывает, что может делать то, что мы хотим от него
Европа20:33
Женская сборная Украины по футболу вышла во второй раунд плей-офф отбора Евро-2025
Европа20:29
Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча
Украина19:57
Рух отомстил Карпатам за поражение недельной давности, пройдя в четвертьфинал Кубка Украины
Европа19:41
Португальский гранд может покинуть еще одна ключевая фигура
Европа19:33
Нападающий Ливерпуля вернется в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных
Европа18:59
Травма лидера Арсенала в матче против Ливерпуля оказалась несерьезной
18:54
Национальная сборная по футзалу получила признание за полученную бронзу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK