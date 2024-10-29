Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о бойкоте Винисиусом и Реалом церемонии вручения Золотого Мяча-2024.
Испанец вспомнил, что в прошлом году его подопечный Эрлинг Холанд заслужил выиграть награду и приехал на церемонию несмотря на то, что не стал ее обладателем.
"Если бы Винисиус получил Золотой мяч, это было бы более чем заслуженно!
Как в прошлом сезоне с Эрлингом Халандом... и он не выиграл!
Эрлинг был там, он был счастлив, поприветствовал Месси и сказал себе: «хорошо, давай попробуем сделать это в следующем сезоне!", - заявил Гвардиола.
Также Пеп отказался осуждать Реал за их решение.
"Хотят уйти - хорошо, не хотят - ничего страшного. Хотят поздравить - хорошо, не хотят - ничего страшного. Мы здесь не для того, чтобы судить о том, что другие клубы решают, что им делать", - резюмировал специалист.
Напомним, ранее Гвардиола поздравил Родри с получением награды.
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