"Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты голосования за Золотой мяч-2024, по итогам которых награда досталась полузащитнику "горожан" и сборной Испании Родри.

Наставник английской команды поздравил своего подопечного с этим достижением.

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"Прежде всего, конечно, поздравляю его и всю его семью и друзей. Это невероятная новость для него и, конечно, для всех нас, всех в Сити и наших болельщиков. Мы очень гордимся им.

Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать, что наш игрок получит эту престижную награду.

Мы рады быть частью этого и разделить это с ним. Надеемся, что это даст ему энергию, чтобы хорошо восстановиться к следующему сезону и снова быть с нами", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Ранее Лионель Месси отреагировал на церемонию Золотой мяч-2024.

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