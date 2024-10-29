"Проиграл только футбол": Игрок сборной Бразилии резко отреагировал на результаты Золотого мяча-2024

Нападающий Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал то, что Золотой мяч-2024 получил испанец Родри, а не его партнер по национальной команде Винисиус Жуниор.

Свое мнение относительно результатов голосования бразилец написал в Instagram.

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"Все мы, кто живет футболом, каждый сезон с большим нетерпением ждем индивидуальных наград. Сегодня все бразильцы, любящие футбол, проснулись в ожидании увидеть еще одного игрока из нашей страны, который спустя столь долгое время получит награду лучшего в мире.

К сожалению, по непонятным никому критериям награда не пришла. И не поймите меня неправильно, Родри - замечательный игрок, который заслуживает быть одним из лучших. Но то, что Вини не получил Золотой мяч, было позорно, и от этого сегодня проиграл только футбол.

Я помню, как Вини говорил, что его мечтой было увидеть, как за него болеет вся Бразилия. И этот день был сегодня! Ты гигант и лучший в мире, парень! И ни один трофей этого не изменит. Продолжай двигаться вперед и никогда не молчи! Я с тобой!" - написал Ришарлисон.

Ранее Лионель Месси отреагировал на церемонию Золотой мяч-2024.

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