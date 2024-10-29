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"Не вошел в сборные АПЛ и ЛЧ": легенда Реала раскритиковал Золотой мяч

Гути рассказал, когда Родри должен был выиграть приз.
Сегодня, 15:20
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Бывший полузащитник Реала Гути прокомментировал победу полузащитника Манчестер Сити Родри в номинации на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

По словам легенды мадридской команды, испанец заслужил выиграть приз, но за позапрошлый сезон.

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"Для меня такой Золотой мяч не имеет престижа и смысла. Расскажите мне, по каким критериям проходит это голосование.

Впервые вижу обладателя Золотого мяча, не вошедшего в символические сборные АПЛ и Лигу чемпионов. Это говорит о многом.

Я рад, что приз вручили Родри. Награда не была заслуженной на этот раз, но он заслужил ее в позапрошлом сезоне. Рад тому, как он себя проявил", - приводит слова Гути LaSexta.

Напомним, организаторы Золотого мяча опозорились, не узнав обладателя награды.

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