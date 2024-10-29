Организаторы Золотого мяча опозорились, не узнав обладателя награды - конфуз дня

Футболисты Манчестер Сити "очень похожи друг на друга".

В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Главный приз получил полузащитник Манчестер Сити Родри.

За несколько часов до церемонии произошел курьезный эпизод.

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В соцсетях France Football появилось фото, которое сопроводили заметкой: "Родри на месте". Однако на фотографии был не испанец, а его одноклубник - Рубен Диаш.

Отметим, что Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча.

Ранее президент Реала Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч.

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