Организаторы Золотого мяча опозорились, не узнав обладателя награды - конфуз дня
Футболисты Манчестер Сити "очень похожи друг на друга".
В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Главный приз получил полузащитник Манчестер Сити Родри.
За несколько часов до церемонии произошел курьезный эпизод.
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В соцсетях France Football появилось фото, которое сопроводили заметкой: "Родри на месте". Однако на фотографии был не испанец, а его одноклубник - Рубен Диаш.
Отметим, что Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча.
Ранее президент Реала Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч.
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