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"Ты - гордость Бразилии": как в футболе отреагировали на проигрыш Винисиуса

Не все согласны с решением France Football.
Сегодня, 10:47
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В понедельник, 28 октября, состоялась церемония вручения Золотого мяча-2024.

Основной интригой было имя победителя - Винисиус Жуниор или Родри, и по этого победителем стал испанский хавбек.

После такого решения в футболе разгорелся огромный спор, кто же из двоих футболистов больше заслуживал на награду. И, естественно, нынешние и бывшие партнеры Винисиуса выступили в его поддержку.

В первую очередь высказался лучший тренер-2024 Карло Анчелотти: "Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля".

Также одноклубника поддержал Эдуардо Камавинга: "Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакие награды не могут утверждать обратное. Люблю тебя, мой брат".

Не забыли про Винисиуса и в сборной. В поддержку вингера высказался хавбек Ньюкасла Бруно Гимараэш: "Братан! Ты гордость нашей страны и лучший в мире! Всегда с тобой!".

Поддержал бразильца и бывший партнер Карим Бензема, выложивший совместное фото с подписью "Слишком силен".

Не забыл о Винисиусе и Тони Кроос, ставший девятым номером в голосовании.

Не меньше других победой Родри оказался удивлен легенда сборной Бразилии Ривалдо.

"Мне и в голову не приходило, что Вини не получит награду, потому что, по моему мнению, он лучший и должен был победить, и я не понимал критериев, по которым голосовали люди.

Но я поздравляю Родри с победой, я восхищаюсь его футболом и считаю его великим игроком", - написал экс-форвард.

Также Федерация сборной Бразилии не забыла напомнить игроку, что им все равно гордится целая нация.

Ранее также сообщалось, что в зале выкрикивали имя бразильца во время объявления Родри победителем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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