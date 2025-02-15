"Альтернатива" Золотому мячу: фанаты Осасуны жестко посмеялись над Винисиусом

Скандальный нападающий мадридского Реала снова столкнулся с "теплым приемом" болельщиков.

Инчас "красные" подготовились к встрече с Винисиусом Жуниором. Трибуны Эль-Садара иногда взрываются скандированием в адрес бразильца.

Фанаты Осасуны решили обыграть историю с невручением Золотого мяча-2024. Нападающий был главным претендентом на приз, но награда досталась Родри. Болельщики скандировали "Пляжный мяч Винисиусу" и выбросили несколько таких сфер на поле.

Rival Watch: Osasuna fans are shouting "Vinícius, Beach Ball" and throwing plastic balls during the game. pic.twitter.com/wvNpBd991X — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 15, 2025

К слову, накануне Цыганков ассистом не спас Жиронуу от поражения Хетафе.

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