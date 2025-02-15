Цыганков ассистом не спас Жирону от поражения Хетафе

Гости быстро освоились на Монтиливи и повели в счете в дебюте. Это Уче подхватил мяч на линии штрафной после ошибки защитника и низом метко пробил в угол.

Жирона сумела отыграться на старте второй половины. Помог каталонцам стандарт – Цыганков навесил с углового, а Эррера результативно сыграл головой. Впрочем, Хетафе довольно быстро восстановил преимущество, когда Майораль вовремя оказался на добивании.

Впоследствии Жирона оказалась в меньшинстве и вырвать хотя бы ничью не смогла. Выездной успех позволил "темно-синим" подняться на 11-е место в турнирной таблице (30 очков). Команда Цыганкова пока остается на 8-й позиции (31 пункт).

Статистика матча Жирона – Хетафе 24-го тура чемпионата Испании

Жирона – Хетафе – 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 0.62

Владение мячом: 71 % - 29 %

Удары: 14 - 10

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 3 - 3

Фолы: 11 - 23



Жирона: Гассанига – Лопес (Артур, 69), Крейчи, Блинд – Мартин, Ромеу (Асприлья, 69), Эррера, Гутьеррес – Цыганков (Миовски, 90+4), Хиль (Мартин, 78) – Стуани (Порту, 78)

Хетафе: Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете, Рико – Терратс (Сантьяго, 89), Джене, Арамбарри (Нем, 77), Бернат (Перес, 61) – Хуанми (Майораль, 61), Уче (Йилдирим, 89)

Предупреждения: Порту, Асприлья – Перес, Уче, Альдерете

Удаление: Эррера, 75 (Ж, прямая красная карточка)

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