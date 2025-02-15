iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Цыганков ассистом не спас Жирону от поражения Хетафе

Вингер сборной Украины отметился результативным действием, но вряд ли остался доволен.
Сегодня, 00:02
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Гости быстро освоились на Монтиливи и повели в счете в дебюте. Это Уче подхватил мяч на линии штрафной после ошибки защитника и низом метко пробил в угол.

Жирона сумела отыграться на старте второй половины. Помог каталонцам стандарт – Цыганков навесил с углового, а Эррера результативно сыграл головой. Впрочем, Хетафе довольно быстро восстановил преимущество, когда Майораль вовремя оказался на добивании.

Впоследствии Жирона оказалась в меньшинстве и вырвать хотя бы ничью не смогла. Выездной успех позволил "темно-синим" подняться на 11-е место в турнирной таблице (30 очков). Команда Цыганкова пока остается на 8-й позиции (31 пункт).

Статистика матча Жирона – Хетафе 24-го тура чемпионата Испании

Жирона – Хетафе – 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 0.62
Владение мячом: 71 % - 29 %
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 3 - 3
Фолы: 11 - 23


Жирона: Гассанига – Лопес (Артур, 69), Крейчи, Блинд – Мартин, Ромеу (Асприлья, 69), Эррера, Гутьеррес – Цыганков (Миовски, 90+4), Хиль (Мартин, 78) – Стуани (Порту, 78)

Хетафе: Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете, Рико – Терратс (Сантьяго, 89), Джене, Арамбарри (Нем, 77), Бернат (Перес, 61) – Хуанми (Майораль, 61), Уче (Йилдирим, 89)

Предупреждения: Порту, Асприлья – Перес, Уче, Альдерете

Удаление: Эррера, 75 (Ж, прямая красная карточка)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Цыганков попал в старт Жироны на матч Ла Лиги Цыганков попал в старт Жироны на матч Ла Лиги
Атлетик спокойно разгромил Жирону с Цыганковым Атлетик спокойно разгромил Жирону с Цыганковым
Атлетико с дублем сына Симеоне разгромил Хетафе Атлетико с дублем сына Симеоне разгромил Хетафе
Карлсен присоединился к Team Liquid Карлсен присоединился к Team Liquid

Видео

Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться
Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится женской спринтерской гонкой
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:52
Карлсен присоединился к Team Liquid
Европа00:29
Челси разгромно проиграл Брайтону на старте тура АПЛ
Европа00:02
Цыганков ассистом не спас Жирону от поражения Хетафе
Вчера, 23:28
Украина23:28
Судаков стал самым дорогим атакующим хавбеком мира среди молодежи за пределами топ-5 лиг
Украина23:00
Металлист 1925 забрал в Первую лигу лучшего молодого футболиста Албании
Биатлон22:33
Брезаз-Буше выиграла спринт на ЧМ-2025, Джима и Дмитренко отобрались в гонку преследования
Другие страны21:56
Лос-Анджелес объявил о трансфере звезды молодежной сборной Украины
Европа21:45
Цыганков попал в старт Жироны на матч Ла Лиги
Олимпийские виды21:26
Фигурист Курцев триумфовал на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Другие21:26
"Охотникам" за шахедами нужна помощь с приобретением пикапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK