Винисиус известил Реал о финансовых запросах по новому контракту
Нападающий стремится зарабатывать больше по новому договору с мадридским Реалом. Винисиус Жуниор стремится получать не менее 20 млн евро в год, утверждает AS.
Латиноамериканец готов продолжить сотрудничество со "сливочными". По условиям действующего контракта Винисиус заработает 75 млн евро "чистыми" за пятилетний срок до лета 2027-го. Кроме того, для вингера предусмотрели разные бонусы, в том числе 2 млн евро за премию The Best либо Золотой мяч.
Сейчас средняя зарплата Винисиуса составляет 15 млн евро ежегодно. Примерно такую же сумму получает Килиан Мбаппе. Однако теперь бразилец просит Реал о повышении оклада.
Кстати, ранее Реал проявил интерес к хавбеку середняку АПЛ.
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