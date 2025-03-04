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Футбол

Винисиус известил Реал о финансовых запросах по новому контракту

Бразилец определился с желаемым размером заработной платы.
Сегодня, 16:21
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Нападающий стремится зарабатывать больше по новому договору с мадридским Реалом. Винисиус Жуниор стремится получать не менее 20 млн евро в год, утверждает AS.

Латиноамериканец готов продолжить сотрудничество со "сливочными". По условиям действующего контракта Винисиус заработает 75 млн евро "чистыми" за пятилетний срок до лета 2027-го. Кроме того, для вингера предусмотрели разные бонусы, в том числе 2 млн евро за премию The Best либо Золотой мяч.

Сейчас средняя зарплата Винисиуса составляет 15 млн евро ежегодно. Примерно такую ​​же сумму получает Килиан Мбаппе. Однако теперь бразилец просит Реал о повышении оклада.

Кстати, ранее Реал проявил интерес к хавбеку середняку ​​АПЛ.

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