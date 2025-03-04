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Футбол

Реал следит за лидером середняка АПЛ

Адам Уортон может перейти в стан мадридцев.
Сегодня, 09:35
Адам Вортон / Getty Images
Адам Вортон / Getty Images

Мадридский Реал может усилиться английским талантом Адамом Уортоном.

Как сообщает Daily Mail, «сливочные» изучают целесообразность приобретения Уортона. Скауты столичного клуба просматривали Адама в последних матчах Кристал Пэлас.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль интересуются хавбеком тоже, но имеют другие приоритеты на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь 16 матчей из-за операции на паху и отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти высказался о будущем Модрича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Адам Уортон

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