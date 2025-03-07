Украинский полузащитник подписал новый контракт с польским клубом

Ракув продолжит сотрудничество с украинским полузащитником Владиславом Кочергиным.

Польский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 28-летним футболистом.

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Предыдущий трудовой договор украинца с "красно-синими" истекал в конце нынешнего сезона, а обновленное соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.

Кочергин присоединился к Ракуву 26 марта 2022 года, а дебютировал 10 апреля в домашнем матче против вроцлавского Шленска. Всего за польскую команду бывший игрок Днепра и Зари провел 122 матча, в которых забил 25 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе с Ракувом Кочергин становился чемпионом, а также завоевал Кубок и Суперкубок Польши.

В нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника пять забитых мячей и три ассиста в 24 поединках за польскую команду.

Ранее сообщалось, что Кочергин отметился очередным голом за Ракув.

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