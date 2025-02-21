Кочергин отметился очередным голом за Ракув

В рамках 22-го тура чемпионата Польши Ракув из Ченстохова встречается с Гурником Забже.

В матче забил Владислав Кочергин. Украинский полузащитник поразил ворота соперника ударом с дальней дистанции.

Для Кочергина этот гол стал 25-ым в футболке Ракува. Также на его счету 11 ассистов в футболке польского коллектива.

За команду из Ченстохова Владислав провел 121 матч.

Отметим, что в поединке продолжается второй тайм. Гол Кочергина пока единственный.

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