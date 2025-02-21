iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кочергин отметился очередным голом за Ракув

Полузащитник забил в ворота Гурника.
Вчера, 22:59

В рамках 22-го тура чемпионата Польши Ракув из Ченстохова встречается с Гурником Забже.

 В матче забил Владислав Кочергин. Украинский полузащитник поразил ворота соперника ударом с дальней дистанции.

Для Кочергина этот гол стал 25-ым в футболке Ракува. Также на его счету 11 ассистов в футболке польского коллектива.

За команду из Ченстохова Владислав провел 121 матч.

Отметим, что в поединке продолжается второй тайм. Гол Кочергина пока единственный.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Синчук и экс-игрок Шахтера попали в интересный трансферный рейтинг МЛС Синчук и экс-игрок Шахтера попали в интересный трансферный рейтинг МЛС
Брентфорд с Ярмолюком спокойно разгромил Лестер Брентфорд с Ярмолюком спокойно разгромил Лестер
«Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям «Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям
Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Синчук и экс-игрок Шахтера попали в интересный трансферный рейтинг МЛС
Европа00:09
Брентфорд с Ярмолюком спокойно разгромил Лестер
Вчера, 23:39
Европа23:39
«Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям
Европа22:59
Кочергин отметился очередным голом за Ракув
Европа22:36
Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба
Европа21:59
Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25
Европа21:36
Итальянский клуб может уволить тренера после вылета из еврокубков
Другие страны20:59
Усик посетил матч Ан-Насра Роналду
Украина20:35
Судаков - в пятерке лучших игроков по средней оценке за пределами топ-5 лиг
Сборные20:05
Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025, уступив Словении
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK