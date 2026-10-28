Интер и Милан провели кардинально разные матчи
В среду, 28 октября, Милан и Интер провели свои матчи в Серии А.
"Нерадзурри" отправились в гости к Венеции, и в первом тайме чуть было не усложнили себе жизнь.
Хозяева атаковали намного острее и даже забили гол, который затем был отменен из-за офсайда.
На второй тайм команда Киву вышла уже с другим настроем. Интер давил в течение всего тайма, но сумел выиграть за счет двух глупых ошибок соперника. Морено и Адамс в течение трех минут дважды срезали мяч в собственные ворота, подарив гостям победу.
Статистика матча Венеция - Интер 9-го тура Серии А
Венеция - Интер 0:2
Голы: Морено (автогол), 79, Адамс (автогол), 82
Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 2.02
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 3 - 6
Фолы: 5 - 9
Параллельно Милан принимал дома Болонью. Артем Довбик остался на лавке запасных.
Гости быстро открыли счет, уже на 8-й минуте Бангула забил первый гол в матче. Милан ответил на это дублем Сиссе и на перерыв ушел при победном для себя счете.
Однако после перерыва команда Палладино полностью использовала все свои шансы и перевернула игру. На 60-й минуте Бартезаги забил автогол, и сразу же Мбангула оформил дубль, выведя Болонью вперед.
На последних минутах матча бельгийский хавбек оформил хет-трик и подарил своей команде непростую победу.
Статистика матча Милан - Болонья 9-го тура Серии А
Милан - Болонья 2:4
Голы: Сиссе, 14, 27 - Мбангула, 8, 62, 86, Бартезаги (автогол), 60
Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 1.87
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 2 - 3
Фолы: 10 - 16
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