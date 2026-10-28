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Футбол

Интер и Милан провели кардинально разные матчи

Автоголы немало повлияли на исходы поединков.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Венеция - Интер / Getty Images
Венеция - Интер / Getty Images

В среду, 28 октября, Милан и Интер провели свои матчи в Серии А.

"Нерадзурри" отправились в гости к Венеции, и в первом тайме чуть было не усложнили себе жизнь.

Хозяева атаковали намного острее и даже забили гол, который затем был отменен из-за офсайда.

На второй тайм команда Киву вышла уже с другим настроем. Интер давил в течение всего тайма, но сумел выиграть за счет двух глупых ошибок соперника. Морено и Адамс в течение трех минут дважды срезали мяч в собственные ворота, подарив гостям победу.

Статистика матча Венеция - Интер 9-го тура Серии А

Венеция - Интер 0:2
Голы: Морено (автогол), 79, Адамс (автогол), 82

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 2.02
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 3 - 6
Фолы: 5 - 9

Параллельно Милан принимал дома Болонью. Артем Довбик остался на лавке запасных.

Гости быстро открыли счет, уже на 8-й минуте Бангула забил первый гол в матче. Милан ответил на это дублем Сиссе и на перерыв ушел при победном для себя счете.

Однако после перерыва команда Палладино полностью использовала все свои шансы и перевернула игру.  На 60-й минуте Бартезаги забил автогол, и сразу же Мбангула оформил дубль, выведя Болонью вперед.

На последних минутах матча бельгийский хавбек оформил хет-трик и подарил своей команде непростую победу.

Статистика матча Милан - Болонья 9-го тура Серии А

Милан - Болонья​​​​​​​ 2:4
Голы: Сиссе, 14, 27 - Мбангула, 8, 62, 86, Бартезаги (автогол), 60

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 1.87
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 2 - 3
Фолы: 10 - 16

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