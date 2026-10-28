ПСЖ нашел замену травмированному Кварацхелии

Ибрагим Маза может быть подписан уже в январе.

ПСЖ планирует подписать зимой замену Хвиче Кварацхелии, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что грузинский вингер порвал кресты в матче с Барселоной и восстановиться нескоро.

Потому уже в январе парижский клуб подумывает подписать ему замену. ПСЖ внимательно изучает Ибрагима Мазу.

20-летний алжирский футболист оценвиается в 50 млн евро, но, очевидно, в январе ценник может быть намного выше.

Кроме того, Байер не хотел бы продавать футболиста и предлагает ему новый контракт, видя в нем ключевого игрока в будущем.

Ранее также сообщалось, что Милан потерял [link_local link_article_id="10233379"]]своего ключевого игрока[[/link_local]].

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