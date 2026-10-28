Пилот Кадиллак подписал многолетнее соглашение с командой

Серхио Перес будет выступать до 39 лет.

Кадиллак официально объявил о новом контракте Серхио Переса.

35-летний мексиканский пилот подписал многолетнее соглашение с новичком Формулы-1.

Теперь Перес будет выступать за Кадиллак до 39 лет, до конца сезона-2029.

Напомним, что Чеко стал пилотом американской команды перед этим сезоном. Ранее он выступал за Ред Булл, Рэйсинг Поинт, Макларен и Заубер.

Ранее также сообщалось, что ФИА готовит [link_local link_article_id="10233368"]]возвращение V8 в чемпионат[[/link_local]].

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