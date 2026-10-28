iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Кадиллак подписал многолетнее соглашение с командой

Серхио Перес будет выступать до 39 лет.
Вчера, 18:40       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Кадиллак официально объявил о новом контракте Серхио Переса.

35-летний мексиканский пилот подписал многолетнее соглашение с новичком Формулы-1.

Теперь Перес будет выступать за Кадиллак до 39 лет, до конца сезона-2029.

Напомним, что Чеко стал пилотом американской команды перед этим сезоном. Ранее он выступал за Ред Булл, Рэйсинг Поинт, Макларен и Заубер.

Ранее также сообщалось, что ФИА готовит [link_local link_article_id="10233368"]]возвращение V8 в чемпионат[[/link_local]].

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УЕФА оштрафовал Финляндию за баннер с Лукашенко УЕФА оштрафовал Финляндию за баннер с Лукашенко
Компани выписали из больницы Компани выписали из больницы
В США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол В США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол
Дюбуа может провести титульный бой с Паркером Дюбуа может провести титульный бой с Паркером

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций13:35
УЕФА оштрафовал Финляндию за баннер с Лукашенко
Европа13:30
Компани выписали из больницы
Футбол12:58
В США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол
Бокс12:17
Дюбуа может провести титульный бой с Паркером
Европа11:25
Милан готовит новый контракт для молодого таланта
НБА11:00
НБА: Лейкерс уверенно обыграли Клипперс, Детройт победил Шарлотт, победы Нью-Йорка и Сан-Антонио
НХЛ10:18
НХЛ: Вашингтон обыграл Филадельфию, Эдмонтон разгромил Калгари, победы Колорадо и Сиэтла
Футбол09:44
Роналду обошел Месси в голосовании за "Золотой мяч всех времен"
Украина08:52
Экс-футболист Шахтера оказался в Болгарии после сообщений о мобилизации
Европа08:20
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK