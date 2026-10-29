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Футбол

Ливерпуль в серии пенальти выбил Челси из Кубка лиги

Матч вышел очень непростым для команд.
Сегодня, 00:15       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В среду, 28 октября, Ливерпуль принимал дома Челси в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Матч с первых минут оказался непростым для обеих команд, так как соперники до конца боролись за контроль над игрой.

Первыми ошиблись мерсисайдцы, позволив Роджерсу открыть счет с пенальти. Но уже в следующей же атаке Гакпо сравнял счет так же с одинндцатиметровой отметки.

Во втором тайме равная игра сохранялись, однако именно лондонцы были острее, а потому и ближе к победе. Но по истечении 90 минут ни одна из команд не забила второй гол, и судьба прохода дальше решалась в серии пенальти.

Команды забили по три мяча, затем Виртц забил четвертый для Ливерпуля, а вот Барко отправил мяч в штангу. К счастью, для Челси Цимикас не сумел подарить победу своей команде и серия продолжилась.

Затем еще пару промахов допустили Гравенберх и Эмега, пока в итоге все не решилось на восьмом ударе. Гомес забил свой мяч, а после него Фофана отправил мяч выше ворот, отдав победу Ливерпулю.

Статистика матча Ливерпуль - Челси 1/16 финала Кубка английской лиги

Ливерпуль - Челси 1:1 (6:5 по пенальти)
Голы: Гакпо (пенальти), 43 - Роджерс (пенальти), 40

Ожидаемые голы (xG): 2.11 - 1.82
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 7 - 5
Фолы: 12 - 9

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