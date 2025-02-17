iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Реала стал владельцем португальского клуба

Винисиус Жуниор приобрел 80% акций Алверки.
Сегодня, 19:37
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Нападающий Реала Винисиус Жуниор завершил сделку по покупке футбольного клуба, пишет UOL.

Бразилец вместе с группой инвесторов приобрел 80% акцией Алверки, выступающей во втором португальском дивизионе.

Предполагается, что сумма сделки составила около восьми млн евро, однако точные цифры не разглашаются.

В клубе сообщили, что все детали сделки вскоре расскажут во время специальной презентации, а также подтвердили сам факт продажи клуба.

Ранее также Каземиро рассказал, почему Реал пройдет Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

Статьи по теме

"Альтернатива" Золотому мячу: фанаты Осасуны жестко посмеялись над Винисиусом "Альтернатива" Золотому мячу: фанаты Осасуны жестко посмеялись над Винисиусом
Винисиус требует от Реала самую большую зарплату в клубе Винисиус требует от Реала самую большую зарплату в клубе
Реал не начинал переговоры с Винисиусом о новом контракте Реал не начинал переговоры с Винисиусом о новом контракте
Агенты Винисиуса были инициаторами переговоров с саудовцами Агенты Винисиуса были инициаторами переговоров с саудовцами

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Украина21:35
УХЛ: Сокол в голевом матче обыграл Днепр Херсон
Бокс21:15
Усик назвал страну, в которому ему больше всего нравится проводить бои
Киберспорт20:48
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA выпали из топ-30
Бокс20:23
"Люблю тебя": Усик поздравил Ломаченко с днем рождения
Бокс19:58
Кроуфорд назвал боксеров, которые победят Джервонту Дэвиса
Европа19:37
Звезда Реала стал владельцем португальского клуба
Европа19:28
Ибрагимович назвал условие, при котором Милан выкупит Феликса
Европа19:07
Скандальная экс-звезда Манчестер Юнайтед заинтересовал ПСЖ
Лига Чемпионов19:03
Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити пройти Реал в Лиге чемпионов
Бокс18:43
Дюбуа: Усик находится на вершине рядом со мной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK