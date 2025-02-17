Звезда Реала стал владельцем португальского клуба

Нападающий Реала Винисиус Жуниор завершил сделку по покупке футбольного клуба, пишет UOL.

Бразилец вместе с группой инвесторов приобрел 80% акцией Алверки, выступающей во втором португальском дивизионе.

Предполагается, что сумма сделки составила около восьми млн евро, однако точные цифры не разглашаются.

В клубе сообщили, что все детали сделки вскоре расскажут во время специальной презентации, а также подтвердили сам факт продажи клуба.

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