Винисиус получил дисквалификацию и пропустит Эль Класико

Вингер Реала Винисиус Жуниор получил дисквалификацию после удаления в домашнем матче восьмого тура Ла Лиги против Вильярреала (1:0).

26-летний футболист заработал прямую красную карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение. Арбитр в протоколе указал, что бразилец был удален с поля за то, что потянул за волосы защитника соперников.

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Как сообщает Marca, дисциплинарный комитет испанской лиги принял решение дисквалифицировать Винисиуса на четыре матча.

Из-за отстранения бразилец пропустит ближайший матч Ла Лиги с Севильей, Эль Класико с Барселоной, а также поединки против Расинга и Валенсии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Винисиус провел в составе Реала девять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал потерял на несколько месяцев защитника.

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