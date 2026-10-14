iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Винисиус получил дисквалификацию и пропустит Эль Класико

Бразильский вингер Реала отстранен на ближайшие матчи чемпионата.
Сегодня, 21:52       Автор: Игорь Мищук
Винисиус получил дисквалификацию / Getty Images
Винисиус получил дисквалификацию / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор получил дисквалификацию после удаления в домашнем матче восьмого тура Ла Лиги против Вильярреала (1:0).

26-летний футболист заработал прямую красную карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение. Арбитр в протоколе указал, что бразилец был удален с поля за то, что потянул за волосы защитника соперников.

Читай также: Моуринью бойкотировал прессу после скандала с удалением Винисиуса

Как сообщает Marca, дисциплинарный комитет испанской лиги принял решение дисквалифицировать Винисиуса на четыре матча.

Из-за отстранения бразилец пропустит ближайший матч Ла Лиги с Севильей, Эль Класико с Барселоной, а также поединки против Расинга и Валенсии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Винисиус провел в составе Реала девять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал потерял на несколько месяцев защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Моуринью бойкотировал прессу после скандала с удалением Винисиуса Моуринью бойкотировал прессу после скандала с удалением Винисиуса
Мбаппе грозит дисквалификация до шести месяцев Мбаппе грозит дисквалификация до шести месяцев
Милан собирается в январе арендовать форварда Реала Милан собирается в январе арендовать форварда Реала
Сам себя подставил: игрок Реала случайно засветил Хейсена с запрещенным предметом Сам себя подставил: игрок Реала случайно засветил Хейсена с запрещенным предметом

Видео

Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику
Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер играет с АЕК в Лиге чемпионов, матчи Манчестер Сити — ПСЖ, Ромы — Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Ухане
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:55
Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Бокс22:28
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя
Формула 122:25
Окон может сохранить место в Формуле-1
Европа21:52
Винисиус получил дисквалификацию и пропустит Эль Класико
Лига Чемпионов21:40
Хет-трик Барколя принес Ливерпулю победу в перестрелке с ЛАСКом
Теннис21:05
Двое украинцев номинированы на символическую сборную Кубка Билли Джин Кинг
Европа20:49
Борнмут установил цену на ключевого игрока на фоне интереса грандов АПЛ
Формула 120:10
Ред Булл продлил контракт со своим руководителем
Бокс19:55
"Есть несколько вариантов": Хргович высказался о своих будущих соперниках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK