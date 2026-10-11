Моуринью бойкотировал прессу после скандала с удалением Винисиуса

Главный тренер Реала Жозе Моуринью отказался общаться с журналистами после победы над Вильярреалом в восьмом туре чемпионата Испании.

Португалец был возмущен судейством и, по информации испанских СМИ, не хотел рисковать дисквалификацией перед принципиальными матчами с Севильей и Барселоной.

Встреча на Сантьяго Бернабеу завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев. Однако концовка матча оказалась напряженной: на 73-й минуте Винисиус Жуниор отправил мяч в сетку ворот соперника, но после арбитр отменил гол и показал бразильцу прямую красную карточку за то, что тот потянул за волосы футболиста Вильярреала Натана Салибу.

Моуринью эмоционально реагировал на решения судей по ходу встречи и после финального свистка решил не выходить на пресс-конференцию. По информации испанского издания AS, тренер предпочел промолчать, чтобы избежать возможных санкций, которые могли бы помешать ему руководить командой в ближайших важных матчах.

При этом отсутствие тренера на обязательной послематчевой пресс-конференции может обернуться для Реала финансовым наказанием со стороны Ла Лиги.

Напомним, что у У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет.

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