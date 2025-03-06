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Футбол

Рома на последних минутах вырвала победу у Атлетика

Римлян спас заменивший Довбика Шомуродов.
Вчера, 23:55
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В среду, 6 марта, Рома принимала дома Атлетик в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Артем Довбик вышел в стартовом составе.

Первый тайм оказался довольно скудным на моменты. Обе команды осторожно строили свои атаки и не спешили раскрываться. Гости создали пару неплохих моментов, на что Рома ответила ударами Довбика и Дибалы.

Второй же тайм оказался куда более интересным. На 50-й минуте Иньяки Уияльмс открыл счет после углового, а в следующей же атаке Рома должна была сравнить, но Бальдацци запустил мяч выше ворот.

Еще через пару минут Анхелино был уже куда точнее партнера и отправил мяч точно в сетку ворот, сравняв счет. Однако далее в матче была лишь борьба, хотя обе команды и старались активно атаковать. И уже в компенсированное время заменивший Довбика Шомуродов вырвал победу для римской команды.

Статистика матча Рома - Атлетик 1/8 финала Лиги Европы

Рома - Атлетик 2:1
Голы: Анхелино, 56, Шомуродов, 90+4 - Уильямс, 50

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 1.14
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 1 - 3
Фолы: 12 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Атлетик Бильбао

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