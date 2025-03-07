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Автоспорт

В Хонда прояснили статус Цуноды

Пилоту посоветовали действовать самостоятельно.
Сегодня, 00:27
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Глава гоночного подразделения Хонда Кодзи Ватанабе высказался о пилоте Рейсинг Буллз Юки Цуноде.

Напомним, что с 2026 года японский автопроизодитель прекратить работать с Ред Булл, начал сотрудничество с Астон Мартин. Место Цуноды в пелотоне же пока не определено.

Ватанабе заявил, что пилоту пора начать действовать самостоятельно, хотя Хонда и поддержит его в качестве спонсора.

"Ему нужно действовать самостоятельно. Я хочу, чтобы он выбирал то, что лучше для него. Он уже пятый сезон в Формуле-1, у него есть способности, он хорошо понимает мир Ф-1.

Мы вряд ли можем сделать что-то еще. Ему нужно укрепить свою команду поддержки – это касается и менеджера – и обеспечить себе место. В конце концов, он профессионал. Гонщики не могут полагаться на Хонда вечно. Человек с карьерой Цуноды должен думать сам.

У Цуноды с нами спонсорское соглашение. С фундаментальной точки зрения он независимый пилот, однако мы поддерживаем его как спонсор", - приводит слова Ватанабе Autosport.

Ранее также Бриаторе рассказал о планах Альпин на ближайшие сезоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юки Цунода

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