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Автоспорт

У Цуноды есть две опции возвращения в Формулу-1

Японец может оказаться в Хаас или Уильямс.
Сегодня, 18:01       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Японский гонщик Юки Цунода может вернуться в Формулу-1, пишет Shiga Sports.

Пилот не оставляет попыток вернуться в чемпионат, и на будущий сезон у него есть две опции.

Первая - это Хаас, так как Тойота настаивает на том, чтобы один из пилотов команды был японцем. Однако сложно представить, что команда пожертвует Бэрменом ради Цуноды.

Вторая опция выглядит более реалистичной. Уильямс сейчас хотят покинуть оба пилота, недовольные своим положением. Цунода может занять место Алекса Албона или Карлоса Сайнса.

Ранее также экс-босс Ред Булл также признался, что хочет вернуться в Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юки Цунода

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