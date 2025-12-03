Хонда пыталась убедить Ред Булл оставить Цуноду в команде

Хонда пыталась помочь Юке Цуноде остаться в Формуле-1, пишет AMuS.

Напомним, что Ред Булл и Рейсинг Буллз объявили составы пилотов на сезон-2026, и японцу там не нашлось места.

Как утверждает издание, Хонда пыталась повлиять на ситуацию, предложив "быкам" силовые установки по существенным скидкам.

Со следующего сезона японская компания станет делать двигатели для Астон Мартин, однако по правилам чемпионата она должна будет еще два года поставлять установки для Ред Булл для тестов.

Они проходят на болидах не более чем двухлетней давности и обязывают мотористов поддержать в течение этого времени своих бывших клиентов. Однако расходы не подпадают под ограничения, потому компании могут ставить любую цену на силовые установки.

Однако в итоге Ред Булл отказался от предложения японцев и лишил Цуноду места на стартовой решетке на будущий сезон.

