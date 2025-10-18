Советник Ред Булл объяснил неудачу Цуноды в квалификации Гран-при США

В пятницу прошла первая практика в рамках Гран-при США. Первое место завоевал пилот команды Макларен Ландо Норрис, на втором месте Нико Хюлькенберг, на третьем — Пиастры.

Советник Ред Булл Гельмут Марко прокомментировал выступление Юки Цуноды, который занял 13-е место:

"Надо изучить, почему он выехал из боксов так поздно и застрял в трафике. Безусловно, печально, когда Макс Ферстаппен на поуле, а Юки даже не проходит во второй сегмент.

Но, на мой взгляд, повторюсь, была допущена стратегическая ошибка, из-за чего он не смог совершить второй круг", — цитирует слова советника Motorsport-Total.com.

Напомним, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен занял пятое место в первой практике.

