Ред Булл отодвинул дедлайн объявления второго пилота

Команда будет сохранять интригу до последнего.
Сегодня, 14:26       Автор: Антон Федорцив
Изак Аджар и Юки Цунода / Red Bull Content Pool
Конюшня Ред Булл не будет спешить с выбором напарника Макса Ферстаппена на сезон-2026. Руководитель "красных быков" Лоран Мекис подтвердил смещение дедлайна, сообщает Motorsport.

"Мы хотим немного подождать перед принятием решения относительно гонщиков. Юки (Цунода – ред.) делает шаги вперед, другие ребята тоже прогрессируют. У нас нет причин спешить с решением, поэтому мы подождем еще немного", – объяснил функционер.

По словам советника конюшни Хельмута Марко, состав пилотов объявят накануне Гран-при Абу-Даби. Этап в ОАЭ будет последним в этом году. Гран-при запланировано на 5-7 декабря.

На место за рулем Ред Булл претендуют по меньшей мере три пилота. Конкуренцию гонщику основной команды Цуноде составляют пилоты Рейсинг Буллз Изак Аджар и Лиам Лоусон. Последний провел за Ред Булл две неудачные гонки на старте сезона.

Тем временем конюшня Альпин определилась со вторым пилотом на следующий сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Юки Цунода Гельмут Марко Лоран Мекис

