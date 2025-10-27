iSport.ua
Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом

Франко Колапинто заслужил доверие команды.
Вчера, 22:42       Автор: Андрей Безуглый
Альпин решил продлить контракт с Франко Колапинто, утверждает Motorsport.

Напомним, что ранее судьба аргентинца висела на волоске. Команда планировала заменить пилота на последние Гран-при сезона.

Однако в итоге Колапинто не только переубедил руководство в замене, но и заслужил новый контракт. 

По информации издания, Альпин официально объявит о новом контракте Колапинто на Гран-при Бразилии.

Ранее также Джордж Расселл раскрыл некоторые детали своего контракта.

