Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом

Альпин решил продлить контракт с Франко Колапинто, утверждает Motorsport.

Напомним, что ранее судьба аргентинца висела на волоске. Команда планировала заменить пилота на последние Гран-при сезона.

Однако в итоге Колапинто не только переубедил руководство в замене, но и заслужил новый контракт.

По информации издания, Альпин официально объявит о новом контракте Колапинто на Гран-при Бразилии.

Ранее также Джордж Расселл раскрыл некоторые детали своего контракта.

