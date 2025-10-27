iSport.ua
Расселл раскрыл подробности нового контракта с Мерседес

Пилот получил желанную опцию продления.
Сегодня, 18:22
Пилот Мерседес Джордж Расселл заявил, что может остаться в команде на сезон-2027.

Напомним, что ранее стороны долго не могли согласовать контракт, так как Расселл требовал автоматическую опцию продления на следующий сезон. Похоже, он ее получил.

Сам пилот не стал вдаваться в детали, однако признал, что такая опция теперь действительно существует.

Вообще я раньше не говорил об этом публично, но по условиям соглашения если в следующем сезоне я буду выступать достаточно хорошо, то при достижении определенных условий мой контракт будет автоматически продлен на сезон-2027.

Так что судьба моего места в Мерседес в 2027 году в моих руках. И я не должен снова оказаться в тех же условиях, в которых был полгода назад. Не буду вдаваться в конкретные детали, но если я буду выступать достаточно хорошо, то точно останусь в Мерседес, сто процентов

Ранее также Норрис прокомментировал результат Гран-при Мексики.

 

