Мерседес объявил пилотов на сезон-2026

Немецко-британская конюшня Мерседес назвала состав пилотов на следующий год. Цвета команды будут защищать Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли, сообщает официальный сайт конюшни.

Британец и итальянец пилотируют болиды Мерседес и в нынешнем сезоне. В частности, Расселл одержал 2 победы в этом году (Канада, Сингапур). Тем временем Антонелли в дебютный год в первый раз поднялся на подиум (Канада).

Оба пилота – воспитанники академии Мерседес. Промедление с объявлением о составе команды связывали с действующим чемпионом Максом Ферстаппеном. Руководство Мерседес стремилось переманить нидерландца.

Напомним, ранее Тото Вольфф озвучил цели Мерседес на концовку сезона.

