В Мерседес рассчитывают закрепить успех в следующих гонках

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассчитывает, что команда сумеет закрепить успех.

Напомним, что Гран-при Сингапура выиграл Джордж Расселл, и теперь команда рассчитывает показать хороший результат на следующих гонках.

По словам Вольффа, очевидно, что победа в Сингапуре была заслуженной, а значит можно ждать подобного выступления и дальше.

В Сингапуре Мерседес добился сильного результата – Джордж Расселл выиграл гонку, а Кими Антонелли финишировал пятым. Этот результат был неожиданным, хотя скорость Мерседес по ходу уик-энда говорит о том, что победа не была случайностью. И в целом это является отличительной особенностью нынешнего сезона – заранее не знаешь, какая команда окажется впереди в следующий уик-энд. При этом Мерседес неплохо смотрелся и на этапе в Баку, так что нам любопытно, сможем ли мы развить успех в работе с болидом по ходу предстоящих гонок в Америке

Ранее также Вольфф прокомментировал успехи Макларен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!