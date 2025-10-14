iSport.ua
В Мерседес рассчитывают закрепить успех в следующих гонках

Победа в Сингапуре вселила уверенность в команду.
Вчера, 17:05       Автор: Андрей Безуглый
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассчитывает, что команда сумеет закрепить успех.

Напомним, что Гран-при Сингапура выиграл Джордж Расселл, и теперь команда рассчитывает показать хороший результат на следующих гонках.

По словам Вольффа, очевидно, что победа в Сингапуре была заслуженной, а значит можно ждать подобного выступления и дальше.

В Сингапуре Мерседес добился сильного результата – Джордж Расселл выиграл гонку, а Кими Антонелли финишировал пятым. Этот результат был неожиданным, хотя скорость Мерседес по ходу уик-энда говорит о том, что победа не была случайностью.

И в целом это является отличительной особенностью нынешнего сезона – заранее не знаешь, какая команда окажется впереди в следующий уик-энд.

При этом Мерседес неплохо смотрелся и на этапе в Баку, так что нам любопытно, сможем ли мы развить успех в работе с болидом по ходу предстоящих гонок в Америке

Ранее также Вольфф прокомментировал успехи Макларен.

