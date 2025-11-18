iSport.ua
Тото Вольф оценил шансы Мерседеса на Гран-при Лас-Вегаса

О шансах команды на трассе.
Вчера, 10:39       Автор: Валентина Чорноштан
Тото Вольф / Getty Images
Тото Вольф / Getty Images

На этой неделе, с 21 по 23 ноября, пройдёт Гран-при в Лас-Вегасе.

Руководитель Мерседес Тото Вольф высказался о результатах на трассах и отметил перспективы будущего Гран-при:

"Ну, я бы сказал, что Сильверстоун был прекрасной возможностью. Монреаль мы выиграли, но Сильверстоун был совсем далёк от этого, и Спа тоже совсем не был конкурентоспособным. Поэтому не хочу строить ожидания, основываясь на результатах прошлого года, потому что мы уже обжигались.

В Бразилии, например, один год мы доминировали, а в следующем — были никем. Так что действительно с нетерпением жду возможности выйти на трассу в Лас-Вегасе и посмотреть, что мы сможем сделать", — цитируют слова Вольфа издания RacingNews365.

Также сообщалось, что руководитель немецкой команды намерен продавать акции коллектива.

