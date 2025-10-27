iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"

Поблагодарил команду за идеальную машину.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В воскресенье, 26 октября, состоялась гонка двадцатого этапа Формулы-1 сезона-2025, Гран-при Мексики.

Пилот Макларен Ландо Норрис стартовал с поул-позиции и сумел удержать лидерство, став победителем гонки. Он прокомментировал свою победу для F1:

"Какая гонка! Победа здесь — это просто потрясающе! Отличный старт, хороший первый круг, и я смог продолжить. Взгляд устремлён вперёд, сосредоточен на том, что делаю. Старт был действительно ключевым.

Спасибо команде за отличную гоночную машину и огромное спасибо всем болельщикам. Поднять кубок здесь, на стадионе, было по-настоящему особенным. Мои цели не меняются — я буду продолжать бороться, добиваться таких же результатов и выкладываться по полной каждый уик-энд", — сказал гонщик.

Напомним, следующее Гран-при пройдёт в Бразилии с 7 по 9 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы" Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:14
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"
Европа14:51
Наполи надолго потерял Де Брюйне
НБА14:47
Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина
Европа14:20
Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом
Формула 114:08
Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам
Формула 113:50
Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"
Европа13:35
Ювентус отправил в отставку Тудора
Европа13:20
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Теннис13:18
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
Европа12:59
Реал обжалует удаление Лунина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK