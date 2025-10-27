Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"

В воскресенье, 26 октября, состоялась гонка двадцатого этапа Формулы-1 сезона-2025, Гран-при Мексики.

Пилот Макларен Ландо Норрис стартовал с поул-позиции и сумел удержать лидерство, став победителем гонки. Он прокомментировал свою победу для F1:

"Какая гонка! Победа здесь — это просто потрясающе! Отличный старт, хороший первый круг, и я смог продолжить. Взгляд устремлён вперёд, сосредоточен на том, что делаю. Старт был действительно ключевым.

Спасибо команде за отличную гоночную машину и огромное спасибо всем болельщикам. Поднять кубок здесь, на стадионе, было по-настоящему особенным. Мои цели не меняются — я буду продолжать бороться, добиваться таких же результатов и выкладываться по полной каждый уик-энд", — сказал гонщик.

Напомним, следующее Гран-при пройдёт в Бразилии с 7 по 9 ноября.

