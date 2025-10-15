iSport.ua
Расселл отреагировал на новый контракт с Мерседес

Британец все же остался в команде.
Сегодня, 18:12       Автор: Антон Федорцив
Джордж Расселл / Getty Images
Немецко-британская конюшня Мерседес утвердила состав пилотов на сезон-2026. Британский гонщик команды Джордж Расселл прокомментировал пролонгацию договора, сообщает официальный сайт конюшни.

"Я действительно горжусь тем, что наш совместный путь продолжится. В следующем году пройдет десятилетие с момента, когда я подписал контракт с Мерседес в 2017 году.

Это долгое и успешное сотрудничество, и я с нетерпением ожидаю, что нас ждет впереди – особенно с учетом масштабных изменений в регламенте, которые вступят в силу в следующем сезоне. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы сделать успешным этот переход. Я в свою очередь попытаюсь продолжить в том же духе свой лучший сезон в Формуле-1", – заявил пилот.

В нынешнем сезоне Расселл одержал 2 победы. В общем зачете он идет четвертым, имея в активе 237 очков. Напарником британца останется итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.

Напомним, ранее Тото Вольфф озвучил цели Мерседес на концовку сезона.

