Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона

Пилот Альпин Франко Колапинто сохранит свое место в команде, пишет The Race.

Напомним, ранее французская конюшня планировала на последние три гонки сезона вернуть Джека Дуэна.

Это могло бы произойти раньше, если бы результаты Колапинто ухудшились, но в итоге аргентинец демонстрирует стабильную форму.

В итоге Альпин позволит Колапинто закончить сезон в качестве их пилота. Также возросла вероятность, что именно Франко продолжит представлять команду в чемпионате.

Среди прочего в его пользу говорить и то, что пилот нашел себе нового спонсора - компанию Mercado Libre.

Ранее также сообщалось, что Хорнер вскоре может вернуться в Формулу-1.

