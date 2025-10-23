iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона

Франко Колапинто останется в команде.
Сегодня, 17:59       Автор: Андрей Безуглый
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Пилот Альпин Франко Колапинто сохранит свое место в команде, пишет The Race.

Напомним, ранее французская конюшня планировала на последние три гонки сезона вернуть Джека Дуэна.

Это могло бы произойти раньше, если бы результаты Колапинто ухудшились, но в итоге аргентинец демонстрирует стабильную форму.

В итоге Альпин позволит Колапинто закончить сезон в качестве их пилота. Также возросла вероятность, что именно Франко продолжит представлять команду в чемпионате.

Среди прочего в его пользу говорить и то, что пилот нашел себе нового спонсора - компанию Mercado Libre.

Ранее также сообщалось, что Хорнер вскоре может вернуться в Формулу-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франко Колапинто

Статьи по теме

Альпин сузила круг претендентов на место в конюшне Альпин сузила круг претендентов на место в конюшне
Неудачник сезона начал поиск вариантов за пределами Формулы-1 Неудачник сезона начал поиск вариантов за пределами Формулы-1
Колапинто может лишиться места в Альпин Колапинто может лишиться места в Альпин
Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии Колапинто попал в серьезную аварию на шинных тестах в Венгрии

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Другие страны20:49
Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами
Европа20:20
Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет
Формула 120:12
Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари
Европа19:48
Именитый тренер возглавит греческий гранд
Теннис19:21
Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"
Другие страны19:15
Интер Майами анонсировал новый контракт Месси
Олимпийские игры18:53
Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян
Европа18:50
Виртц оказался лидером по важному показателю
Еврокубки18:08
Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу
Формула 117:59
Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK