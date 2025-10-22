Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1

Бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер готовится вернуться в чемпионат с новой командой. Менеджер заручился поддержкой бизнесменов для покупки конюшни, сообщает The Times.

Группа инвесторов аккумулировала для британца более 1,5 млрд фунтов. Хорнер с единомышленниками может приобрести полный пакет акций команды за пределами "большой четверки". Функционер получил от Ред Булл 80 млн компенсации.

Хорнер находится в отпуске "по уходу за садом". Менеджер сможет вернуться в паддок в апреле 2026 года. В дальнейшем он стремится оказывать влияние на управленческие решения конюшни.

Тем временем команда Макларен не будет менять подход к чемпионской борьбе.

