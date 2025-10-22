iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1

Функционер нацелился на громкое возвращение.
Вчера, 21:24       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер готовится вернуться в чемпионат с новой командой. Менеджер заручился поддержкой бизнесменов для покупки конюшни, сообщает The Times.

Группа инвесторов аккумулировала для британца более 1,5 млрд фунтов. Хорнер с единомышленниками может приобрести полный пакет акций команды за пределами "большой четверки". Функционер получил от Ред Булл 80 млн компенсации.

Хорнер находится в отпуске "по уходу за садом". Менеджер сможет вернуться в паддок в апреле 2026 года. В дальнейшем он стремится оказывать влияние на управленческие решения конюшни.

Тем временем команда Макларен не будет менять подход к чемпионской борьбе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Хорнер урегулировал иск против себя в досудебном порядке Хорнер урегулировал иск против себя в досудебном порядке
Середняк Формулы-1 подтвердил переговоры с Хорнером Середняк Формулы-1 подтвердил переговоры с Хорнером
Бриаторе прокомментировал приглашение Хорнера в Альпин Бриаторе прокомментировал приглашение Хорнера в Альпин
Хорнер ведет переговоры с новой командой Хорнер ведет переговоры с новой командой

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Реал минимально одолел Ювентус
Лига конференций23:15
Нещерет отреагировал на критику Динамо
Европа22:53
Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды
Лига конференций22:08
Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией
Лига Чемпионов21:40
Лига чемпионов: Атлетик обыграл Карабах, Галатасарай одолел Буде/Глимт
Формула 121:24
Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1
Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK